السوداني يصدر توجيهات جديدة بشأن المرأة العراقية

أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (5 تشرين الأول 2025)، توجيهات جديدة بشأن دعم المرأة العراقية، مؤكداً التزام الحكومة بحماية حقوقها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن "السوداني ترأس اليوم اجتماعاً للمجلس الأعلى لشؤون المرأة"، مبيناً أن "رئيس مجلس الوزراء قدم التهنئة لأعضاء المجلس، ولجميع العراقيات، بمناسبة العيد الوطني العراقي، مؤكداً على أهمية إسهام الدوائر المعنية بشؤون المرأة في الاحتفال بهذا اليوم الذي يجسد قيمة الوطن والانتماء إليه".

وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد مناقشة جهود دعم المرأة وآليات تمكينها في سوق العمل، حيث تمت الموافقة على إطلاق مبادرة (بصمة) لمنح قروض للنساء لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة بفوائد ميسرة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من المصارف وشركة الكفالات العراقية".

ووجه السوداني، بحسب البيان، "عضوات المجلس الأعلى لشؤون المرأة بلقاء رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع، بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال واتحاد الصناعات"، لافتاً إلى أنه "تمت الموافقة على إطلاق المرحلة الثانية من تدريب المهندسات الزراعيات في 15 محافظة، بواقع 100 مهندسة لكل محافظة، فضلاً عن إطلاق برنامج لتدريب الطبيبات البيطريات، والمهندسات المدنيات والمعماريات في بغداد كمرحلة أولى، بواقع 500 طبيبة ومهندسة".

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على "التعاون مع مفوضية الانتخابات لتدريب المرشحات وحمايتهن من محاولات الابتزاز الإلكتروني".

وفي ما يتعلق بملف الطفولة، أشار السوداني إلى "استضافة رئيس هيئة رعاية الطفولة في الاجتماع المقبل، للاطلاع على عمل الهيئة والإنجازات المتحققة خلال الفترة الماضية".