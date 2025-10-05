الأخبار

السوداني يصدر توجيهات جديدة بشأن المرأة العراقية


أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (5 تشرين الأول 2025)، توجيهات جديدة بشأن دعم المرأة العراقية، مؤكداً التزام الحكومة بحماية حقوقها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن "السوداني ترأس اليوم اجتماعاً للمجلس الأعلى لشؤون المرأة"، مبيناً أن "رئيس مجلس الوزراء قدم التهنئة لأعضاء المجلس، ولجميع العراقيات، بمناسبة العيد الوطني العراقي، مؤكداً على أهمية إسهام الدوائر المعنية بشؤون المرأة في الاحتفال بهذا اليوم الذي يجسد قيمة الوطن والانتماء إليه".

وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد مناقشة جهود دعم المرأة وآليات تمكينها في سوق العمل، حيث تمت الموافقة على إطلاق مبادرة (بصمة) لمنح قروض للنساء لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة بفوائد ميسرة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من المصارف وشركة الكفالات العراقية".

ووجه السوداني، بحسب البيان، "عضوات المجلس الأعلى لشؤون المرأة بلقاء رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع، بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال واتحاد الصناعات"، لافتاً إلى أنه "تمت الموافقة على إطلاق المرحلة الثانية من تدريب المهندسات الزراعيات في 15 محافظة، بواقع 100 مهندسة لكل محافظة، فضلاً عن إطلاق برنامج لتدريب الطبيبات البيطريات، والمهندسات المدنيات والمعماريات في بغداد كمرحلة أولى، بواقع 500 طبيبة ومهندسة".

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على "التعاون مع مفوضية الانتخابات لتدريب المرشحات وحمايتهن من محاولات الابتزاز الإلكتروني".

وفي ما يتعلق بملف الطفولة، أشار السوداني إلى "استضافة رئيس هيئة رعاية الطفولة في الاجتماع المقبل، للاطلاع على عمل الهيئة والإنجازات المتحققة خلال الفترة الماضية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة العمل: شمول نحو 380 ألف نزيلاً من دور رعاية المسنين بالحماية الاجتماعية
وزارة التعليم العالي: منح 5 درجات لمعالجة طلبة الدراسات العليا الراسبين بالدور الثاني
بيع 60 عقاراً لـ"جافي لاند" بالمزاد العلني في السليمانية لتسديد 91 مليار دينار
النزاهة تدعو لدعم مشاريع الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المولدات الأهلية
تحذيرات نيابية من استغلال "المؤسسة العسكرية" لأهداف انتخابية
السوداني يصدر توجيهات جديدة بشأن المرأة العراقية
عشرات التجار يحتجون أمام وزارة الزراعة لرفض قرار منع استيراد الدجاج والبيض
لجنة نيابية: تنظيم السياحة الدينية وفرض رسوم على الزوار "كنز" يضيف المليارات لموازنة العراق
من اجل الفوز بالانتخابات .... النائب والمرشح ياسر إسكندر وتوت يوزع باجات منتسبي الدفاع من خلال مكتبه!
رغم نفيها إمكانية استخدامها.. لماذا تعاقب المفوضية "مشتري البطاقات الانتخابية" إذن؟
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك