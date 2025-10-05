عشرات التجار يحتجون أمام وزارة الزراعة لرفض قرار منع استيراد الدجاج والبيض

تظاهر العشرات من التجار، اليوم الأحد، أمام وزارة الزراعة في بغداد احتجاجا على قرار منع استيراد الدجاج وبيض المائدة.

وقال مصدر صحفي إن العشرات من التجار والعاملين في سوق الدجاج المستورد تظاهروا اليوم أمام مبنى وزارة الزراعة احتجاجا على قرار منع استيراد الدجاج، والدجاج المقطع وملحقاته.

وأضاف المصدر، أن المحتجين رفعوا لافتات عبروا فيها عن استيائهم ورفضهم لقرار المنع، وطالبوا الوزارة بالعدول عن القرار بعد تضرر تجارتهم وقوت يومهم، على حسب قولهم.

وصوت المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين (8 أيلول 2025) على منع دخول الدجاج المجمد وبيض المائدة، بما يضمن تحقيق حماية المنتج المحلي من إغراق السوق بمنتجات الدواجن المستوردة.

وأكد وزير الزراعة عباس جبر المالكي، الأحد (14 أيلول 2025) أن القرار الوزاري بمنع استيراد الدجاج المجمد وملحقاته سيوفر الآلاف من فرص العمل في السوق المحلية، مجددا التأكيد على قدرة الإنتاج المحلي على سد حاجة السوق.