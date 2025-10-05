الأخبار

رغم نفيها إمكانية استخدامها.. لماذا تعاقب المفوضية "مشتري البطاقات الانتخابية" إذن؟


هددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، أي مرشح او تحالف يثبت تورطه بالتلاعب في البطاقات الانتخابية سيتم استبعاده من الانتخابات، في موقف يتناقض مع ما تؤكده المفوضية غالبا بان البطاقات الانتخابية لا فائدة منها دون صاحبها ولايمكن استخدامها.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية ر عماد جميل إن "القانون يفرض المساءلة على كل من يسعى إلى استثمار بطاقة ناخب لأغراض غير قانونية"، مشدداً على أن "المسؤولية تقع أساساً على صاحب البطاقة إذا استخدمها بطرق غير مشروعة".

وأضاف، أن المفوضية لا تتابع تحركات البطاقات بنفسها بشكل أمني، بل يُعد ذلك جهداً تشاركياً تقوم به الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وقد نجحت تلك الأجهزة في القبض على عناصر متورطة في شراء البطاقات واستثمارها بطرق مخالفة للقانون.

وأوضح جميل، أن البطاقات مصممة لتعمل فقط عبر صاحبها الشخصي، وتصبح معطلة بعد استخدامها في يوم الاقتراع حتى لا تُستغل للتصويت المتكرر، مؤكداً أن هذه الآلية تقلل فرص التلاعب وتحافظ على نزاهة العملية الانتخابية، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وأشار إلى أن المفوضية زوّدت مراكز الاقتراع بمنظومة فنية وأمنية متكاملة تتضمن كاميرات تسجيل بالصوت والصورة في محطات التصويت، إلى جانب إشراف ومراقبة محلية ودولية، مشدداً على أن هذه الإجراءات التقنية تُعد رادعاً فعالاً ضد محاولات التزوير أو السلوكيات الانتخابية غير القانونية.

واختتم الدكتور جميل تحذيره بالتأكيد أن المفوضية ستتعامل بحزم مع أي حالة استخدام غير قانوني للبطاقة الانتخابية، وأن القانون سيردع المخالفين بما يضمن حماية حق الانتخاب وشفافية الاقتراع.

ومن غير الواضح لماذا تتم محاسبة مشتري البطاقات الانتخابي وتصفهم المفوضية بأنهم "يستثمرون البطاقات الانتخابية بشكل غير قانوني"، في الوقت الذي تؤكد المفوضية عدم إمكانية استخدام البطاقات أساسا دون صاحبها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة العمل: شمول نحو 380 ألف نزيلاً من دور رعاية المسنين بالحماية الاجتماعية
وزارة التعليم العالي: منح 5 درجات لمعالجة طلبة الدراسات العليا الراسبين بالدور الثاني
بيع 60 عقاراً لـ"جافي لاند" بالمزاد العلني في السليمانية لتسديد 91 مليار دينار
النزاهة تدعو لدعم مشاريع الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المولدات الأهلية
تحذيرات نيابية من استغلال "المؤسسة العسكرية" لأهداف انتخابية
السوداني يصدر توجيهات جديدة بشأن المرأة العراقية
عشرات التجار يحتجون أمام وزارة الزراعة لرفض قرار منع استيراد الدجاج والبيض
لجنة نيابية: تنظيم السياحة الدينية وفرض رسوم على الزوار "كنز" يضيف المليارات لموازنة العراق
من اجل الفوز بالانتخابات .... النائب والمرشح ياسر إسكندر وتوت يوزع باجات منتسبي الدفاع من خلال مكتبه!
رغم نفيها إمكانية استخدامها.. لماذا تعاقب المفوضية "مشتري البطاقات الانتخابية" إذن؟
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك