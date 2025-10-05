الأخبار

جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل إرهابيا في كركوك ويدمر جحورا للتنظيم في نينوى


أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاحد، اعتقال عنصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك، فيما دمر عدة جحور لبقايا العصابات الإرهابية في محافظة نينوى.

وقال الجهاز في بيان إن "أبطال جهاز مكافحة الارهاب نفذوا عملية استخبارية دقيقة ووفقا لأوامر قضائية وبالتعاون مع المديرية العامة لجهاز مكافحة الارهاب السليمانية عملية القاء قبض على احد بقايا عناصر داعش الارهابي في محافظة كركوك".

وأضاف الجهاز، أن "هذا الارهابي يعتبر من الأهداف المهمة اذ شغل منصب آمر مفرزة ضمن ما كان يسمى (ولاية الفلوجة) وعمل ايضا في ما كان يسمى (ولاية صلاح الدين) وقام بالعديد من الاعمال الارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين، وهرب بعدها الى محافظة السليمانية".

وتابع الجهاز، أنه "من جانب اخر نفذ ابطال جهازنا واجبات رصد ونصب كمائن وتفتيش اوكار في محافظة نينوى قضاء مخمور اسفرت عن تدمير (6) جحور لبقايا عصابات داعش الارهابية المندحرة".

