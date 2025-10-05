وزارة التعليم العالي توضح آلية التقديم عبر منصة قدم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن استحداث 32 كلية وإدخال 120 نظاماً رقمياً لدعم التحول والأتمتة، فيما أوضحت آلية التقديم عبر منصة "قدم"، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي للوكالة الرسمية، إن "العام الدراسي 2025 ـ 2026 يمثل مساحة كبيرة لكثير من المتغيرات المتعلقة باستحداثات نوعية، والتي تمثل النسبة الأعلى في تاريخ التعليم العالي"، مبينا انه "خلال العام الحالي تم استحداث 32 كلية وأكثر من 150 قسماً و39 فرعاً وهي الأعلى في تاريخ السنوات الثلاث الماضية".

كما لفت الى أن "المتغير الجديد هو دخول الأنظمة الرقمية، بمعدل 120 نظاماً يرتكز إليه التحول الرقمي والأتمتة في بيئة الجامعات العراقية، وهذه واحدة من الأنظمة المهمة التي ترتبط بقبول الطالب من خلال منصة "قدم" التي توفر نظاماً إلكترونياً مركزياً"، لافتا الى ان "المنصة تمكن الطالب من وضع خياراته الخمسة في استمارة ذكية دقيقة، وسيكون التعديل والتغيير متاحاً للطالب الى نهاية السقف الزمني الرسمي لمدة التقديم، ولا يختصر التعديل مرة واحدة على غرار السنوات الماضية، وهذا الموضوع تم تعديله وتوجد استحداثات مهمة".

كذلك أضاف، "منذ ستينيات القرن الماضي توجد كلية تمريض واحدة وهذه السنة تم استحداث كلية جديدة في بغداد بالجامعة المستنصرية، وتمثل إضافة تخصصية مهمة لأن سوق العمل في هذا المجال في العراق بحاجة الى هذه التخصصات".