مفوضية الانتخابات تعلن تعليمات الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية

أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، تعليمات بشأن الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية، فقد ذكر بيان للمفوضية، أنه "استناداً إلى ما جاء بأحكام الفقرة (ثامناً) من المادة الـ(10) من قانون المفوضية، رقم (31) لسنة 2019، والمادة (23) من قانون رقم (4) لسنة 2023، وقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس المفوضين تقرر إصدار تعليمات بشأن الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية".



