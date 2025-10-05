محكمة جنايات الكرخ: الإعدام بحق تاجر مخدرات بحوزته 48 كيلو غراماً من مادة المثيل

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 48 كيلو غراماً من مادة المثيل حيث ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، ان "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكماً بالإعدام بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة"، لافتا الى ان "المدان ضبط بحوزته 48 كيلو غراماً من مادة المثيل أمفيتامين لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين". كما لفت الى أنه "تم إصدار الحكم بحقه وفقاً لأحكام المادة 27 / أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".



