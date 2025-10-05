حالة الطقس: ارتفاع جديد في درجات الحرارة فيموم مناطق البلاد، بدءاً من الغد

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة بدءاً من الغد، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

كما أضاف، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية وأربيل ودهوك 36، نينوى 38، بغداد وكركوك والأنبار وصلاح الدين وديالى 39، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل 40، واسط والديوانية والمثنى 41، وذي قار وميسان والبصرة 42".

كذلك أوضح، أن "طقس يومي الثلاثاء والأربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم العراق"، فيما لفت إلى، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في عموم العراق".