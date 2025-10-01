عاجل : امريكا الى الزوال .. مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون تمويل الحكومة الاتحادي
الأخبار

مستشار رئيس الوزراء يحدد 6 معايير لاختيار مشاريع صندوق العراق للتنمية


 

 

أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاستثمار والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، محمد النجار، اليوم الأربعاء، معايير اختيار مشاريع صندوق العراق للتنمية، فيما أكد أن التعليم والماء والبيئة لها أولوية ضمن مشاريع الصندوق، حيث ذكر النجار للوكالة الرسمية، إن "هناك مجموعة من المعايير لاختيار المشاريع، أولها كمية الرأس المالي البشري الذي سوف يتكون من خلال المشروع من مشغلين ومهندسين وخبراء، أما المعيار الثاني فهو الدخول في حل أي أزمة من الأزمات التي يمر بها العراق ليتم حلها، إذ لا ندخل المشاريع لمجرد أنها مربحة".

وأضاف أن "من المعايير الأخرى إمكانية إدخال القطاع الخاص في المشروع، حيث يجب أن يساهم بما لا يقل عن 80%، وذلك لاستخدام رأس المال بطريقة أمثل وانتشاره على عدد كبير من المشاريع وخلق منافذ استثمارية، إذ إن القطاع الخاص لديه مبالغ كبيرة خارج النظام المصرفي والاقتصاد".

وتابع، أن "المعيار الرابع هو التأثير البيئي، والخامس التأثير الاقتصادي، أما السادس فهو قدرة الشركة التي ندخل معها على التمويل والحصول على تمويلات دولية"، موضحاً أن "أغلب المشاريع إذا كانت من طرف أجنبي نحاول أن نضع معه مستثمراً عراقياً، وذلك لإعطاء الفرصة للمستثمر العراقي لتعلم القدرات الإدارية التي يمتلكها المستثمر الأجنبي".

كما لفت إلى أن "الصندوق ليس جهة قانونية تمنح الاستثناءات أو الحوافز، فالقانون العراقي لا يعطي هذه الصلاحيات للصندوق، إنما هي من مهام البرلمان، ومع اقتراب الانتخابات وتوقف العملية التشريعية لحين تشكيل حكومة جديدة، سنسعى في الدورة المقبلة لمنح صلاحيات المحفزات للمؤسسات المعنية مثل هيئة الاستثمار لتطوير الاقتصاد العراقي".

كذلك بيّن، أن "الصندوق يرى المشروع وأهميته، إذ لا توجد هناك تقسيمات شبيهة بالدولة، لكن البرامج ذات الأولوية لدينا هي التعليم والماء والبيئة، والمشاريع التي نتقنها هي المشاريع التي تحتاج إلى دعم الدولة لكنها تستطيع الحصول على الأرباح".

كما أشار إلى أن "جزءاً كبيراً من وجود الصندوق هو التأسيس لطبقة من المجتمع هدفها إيجاد وسائل لتفعيل الشباب الذين يشكلون النسبة الأعلى، ولكن إلى الآن التفعيل سيكون بطيئاً، رغم وجود مبادرات كبيرة من الحكومة الحالية، لذا نحتاج إلى إطلاق مشاريع يكون الشباب جزءاً أساسياً منها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التعليم العالي تعلن نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة العام السابق
مستشار رئيس الوزراء يحدد 6 معايير لاختيار مشاريع صندوق العراق للتنمية
مفوضية الانتخابات: عدد المرشحين المصادق عليهم 7768 مرشحاً
وزارة التعليم العالي تعلن إطلاق التقديم إلى كلية التميز في اللغة العربية وآدابها في جامعة الكوفة
وزارة العمل تعلن استكمال صرف دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر تشرين الأول
مجلس المفوضين يحدد الثالث من تشرين الأول موعداً لانطلاق الحملة الانتخابية
وزارة الصحة: فتح باب التعيين لخريجي المعاهد الطبية التقنية للعام الدراسي (2023-2024)
وزارة التعليم العالي تعلن عن إرشادات الاختبار الخاص بجائزة التعليم العالي للقراءة
حالة الطقس: تصاعد غبار وحرارة ثلاثينية في عموم البلاد
الأمن الوطني يلقي القبض على شخص أساء للمقدسات الدينية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك