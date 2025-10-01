وزارة التعليم العالي تعلن إطلاق التقديم إلى كلية التميز في اللغة العربية وآدابها في جامعة الكوفة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، إطلاق التقديم الإلكتروني إلى كلية التميز في اللغة العربية وآدابها في جامعة الكوفة للعام الدراسي 2026/2025، فقد ذكرت الوزارة في بيان، ان "شروط وضوابط التقديم تتضمن أن يكون الطالب من خريجي الدراسة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2024 للدورين (الأول والثاني) على أن لا يقل معدله النهائي عن 70% ودرجة اللغة العربية عن 75% ويُشترط للقبول اجتياز المقابلة العلمية والشخصية".

وأضافت، ان "خريجي الفرعين العلمي والأدبي يمكنهم التقديم إلى أقسام الكلية (الدراسات اللغوية، الدراسات الأدبية، الدراسات البلاغية والنقدية)".

كما أكدت الوزارة، بحسب البيان، أن التقديم يكون بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq) ويستمر إلى غاية يوم الخميس الموافق 2025/10/16".