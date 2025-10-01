وزارة العمل تعلن استكمال صرف دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر تشرين الأول

أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، اليوم الأربعاء، استكمال صرف دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر تشرين الأول، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن "الهيئة أكملت إجراءات احتساب دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر تشرين الأول لأكثر من مليونين و(88) ألف مستفيد من المشمولين بالحماية الاجتماعية".

كما ذكر رئيس الهيئة، أحمد الموسوي، بحسب البيان: إن "إجمالي المبلغ المخصص للدفعة، بلغ نحو 449 مليار دينار"، مشيرا الى ان "المبالغ تم إرسالها إلى مصرف الرافدين لغرض إيداعها في حسابات المستفيدين، تمهيداً لصرفها خلال الساعات المقبلة".

فيما أكدت، الهيئة "استمرارها في دعم الشرائح المستحقة وفق الضوابط المعتمدة وبما يحقق العدالة الاجتماعية".