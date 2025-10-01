الرئيسية
عاجل :
امريكا الى الزوال .. مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون تمويل الحكومة الاتحادي
الأخبار
مجلس المفوضين يحدد الثالث من تشرين الأول موعداً لانطلاق الحملة الانتخابية
وكالة انباء براثا
115
2025-10-01
وزارة التعليم العالي تعلن إطلاق التقديم إلى كلية التميز في اللغة العربية وآدابها في جامعة الكوفة
وزارة العمل تعلن استكمال صرف دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر تشرين الأول
مجلس المفوضين يحدد الثالث من تشرين الأول موعداً لانطلاق الحملة الانتخابية
وزارة الصحة: فتح باب التعيين لخريجي المعاهد الطبية التقنية للعام الدراسي (2023-2024)
وزارة التعليم العالي تعلن عن إرشادات الاختبار الخاص بجائزة التعليم العالي للقراءة
حالة الطقس: تصاعد غبار وحرارة ثلاثينية في عموم البلاد
الأمن الوطني يلقي القبض على شخص أساء للمقدسات الدينية
هيئة النزاهة: ضبط 11 مُتهماً بالتجاوز على عقارات عائدة للدولة في نينوى
أمانة بغداد تطلق أكبر حملة للتشجير
«البنتاغون» يمضي في تقليص مهمته بالعراق
وفاة عقيلة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله الشريف).
5115
دور ثالث واضافة درجات .. التربية تصدر قرارات جديدة
1066
بدء مراسم تشييع عقيلة السيد السيستاني في مرقد أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام)
516
مراسم تشييع عقيلة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) في كربلاء المقدسة
515
العامري والبدران يبحثان دعم البصرة وتعزيز الخطاب المعتدل
454
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك