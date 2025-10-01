وزارة الصحة: فتح باب التعيين لخريجي المعاهد الطبية التقنية للعام الدراسي (2023-2024)

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، فتح باب التعيين لخريجي المعاهد الطبية التقنية للعام الدراسي (2023-2024)، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "استناداً لموافقة وتوجيهات وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، دعت دائرة التخطيط وتنمية الموارد، خريجي المعاهد الطبية التقنية داخل العراق فقط للعام الدراسي (2023-2024) الراغبين بالتعيين على ملاك وزارتنا لملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بهم، على ان ينظر في إطلاق التعيينات بعد إقرار جداول الموازنة من قبل وزارة المالية وحسب حاجة وزارتنا".

وأضافت أنه "للتقديم ،الضغط على رابط الاستمارة أدناه:

https://soft.moh.gov.iq/2025/medicaltech_institutes_al_2025_np92025

فيما لفتت الى أن "آخر موعد للتقديم على الاستمارة بتاريخ 2025/11/1".