وزارة التعليم العالي تعلن عن إرشادات الاختبار الخاص بجائزة التعليم العالي للقراءة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن إرشادات الاختبار الخاص بجائزة التعليم العالي للقراءة، إذ ذكر بيان للوزارة، أن "وزارة التعليم العالي، دعت الطلبة المسجلين في منصة جائزة التعليم العالي للقراءة إلى مراعاة إرشادات الاختبار الإلكتروني لجائزة التعليم العالي للقراءة المقرر يوم السبت الموافق 2025/10/4 في تمام الساعة 11 صباحا".

وأضاف، أن "الاختبار إلكترونياً، يمكن الدخول إليه عن طريق أجهزة الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الحاسوب، وبعد الدخول إلى منصة الاختبار يظهر عداد زمني لتنظيم وقت الطالب".

وتابع، أن "نظام منصة الاختبار يعرض عداداً تنازلياً للوقت المخصص لكل سؤال، وتعد إجابة السؤال خاطئة إذا استغرق الطالب وقتاً أطول من 45 ثانية".

كذلك أوضح، أن "عدد الأسئلة الخاصة بالمسابقة 100 سؤال من نوع الاختيار من متعدد (MCQ) ببدائل أربعة أحدها يكون صحيحاً"، مبينا ان "تصحيح الإجابات يكون إلكترونياً وتظهر النتيجة مع الزمن المستغرق لإكمال الاختبار فور الانتهاء من الاختبار، وتستبعد إجابة الطالب في حالة فتح واجهة الاختبار بأكثر من جهاز إلكتروني".

فيما لفت إلى أنه "سيتم نشر رابط الاختبار في اليوم المخصص للاختبار الإلكتروني وسيكون متوفراً في الموقع الرسمي للوزارة ومنصة جائزة التعليم العالي للقراءة".