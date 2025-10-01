عاجل : امريكا الى الزوال .. مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون تمويل الحكومة الاتحادي
حالة الطقس: تصاعد غبار وحرارة ثلاثينية في عموم البلاد


صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وتسجيل حرارة ثلاثينية في عموم العراق، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً، مع ظهور بعض القطع من الغيوم فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في جميع محافظات العراق".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك والسليمانية 30، أربيل 31، نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار 34، بغداد وديالى 35، كربلاء المقدسة وواسط وبابل والديوانية والنجف الأشرف 36، ذي قار والمثنى 37، ميسان والبصرة 38".

وأضاف، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

كما لفت إلى، أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً، مع ظهور بعض الغيوم فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

فيما أوضح أن "طقس يوم الأحد القادم سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في عموم البلاد، وتنشط على فترات مُسببة تصاعد غبار خفيف في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم".

