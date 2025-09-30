السليمانية.. اعتقال متهمين أطلقا النار على منزل

أعلن جهاز أمن السليمانية، اليوم الثلاثاء، (30 أيلول 2025)، اعتقال متهمين أطلقا النار على منزل، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.

وقال الجهاز في بيان إن: "شخصين أقدما ليلة أمس، على إطلاق النار على منزل مواطن في منطقة شيخ محي الدين ثم لاذا بالفرار"، مبينا، أن "الجهاز فتح على الفور تحقيقا في الحادث أثمر عن اعتقال المتهمين في أقل من 24 ساعة ومصادرة سلاحين غير مرخصين".

وأشار إلى، أن "المتهمين موقوفان استنادا للمادة 405/31 من قانون العقوبات العراقي والتحقيق جار في القضية".