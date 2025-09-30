الكمارك تضبط سيارات محملة بـ"مولدات وكحول وكيك وملابس" مخالفة للضوابط

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، اتخاذ اجراءات حازمة لضبط المخالفات في المناطق والمراكز الكمركية، فيما اشارت الى ضبط سيارات محملة بـ"مولدات وكحول وكيك وملابس" مخالفة للضوابط.

وذكرت الهيئة في بيان انه "بمتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك الدكتور ثامر قاسم داود، نفذت الهيئة سلسلة من العمليات النوعية التي تهدف الى تشديد الاجراءات ومنع دخول المواد المخالفة للضوابط والتعليمات النافذة".

واشارت الى انه "في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكنت فرق التحري ومكافحة التهريب من ضبط عجلتين محملة بمادة (الكيك) ممنوع من الأستيراد حيث تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحق المخالفين وأحالتهم إلى الجهات المختصة".

ولفتت الى ان "تحريات كمرك المنطقة الوسطى ضبطت (3) عجلات احدها تحمل مولدات كهربائية بدون اوراق ثبوتية واخرى تحمل مشروبات كحولية ممنوعة من الاستيراد و الأخيرة محملة ملابس مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية وتمت مصادرة المواد واتخاذ الأجراءات القانونية بحق السائق والمخالفين وفقا للأنظمة المعمول بها".