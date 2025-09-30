الاطاحة بعصابة متخصصة بسرقة اجهزة التبريد في بابل

اعتقلت قوات الشرطة عصابة متخصصة بسرقة اجهزة التبريد في قضاء المسيب شمال الحلة ، مركز محافظة بابل .

وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني :"ان القبض على افراد العصابة الثلاثة ، تم في كمين محكم ، بعد رصد تحركاتهم عبر كاميرات المراقبة ، حيث كانوا يستقلون عجلة حمل مع تغيير معالم ارقامها للتمويه ".

واضاف :" بعد مقاطعة المعلومات مع شعبة مكافحة الاجرام في قضاءالاسكندرية ، تبيّن ان العصابة ارتكبت جرائم مماثلة ، وان خط سيرها يمتد من بغداد الى بابل ثم العودة مجدداً الى بغداد بعد تنفيذ السرقات ".

وشار الى :" ان افراد العصابة اعترفوا بارتكاب عدة سرقات في المسيب والاسكندرية . وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم ،تمهيداً لاحالتهم الى القضاء ".