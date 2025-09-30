الأخبار

وزير التعليم يوجه بإعفاء عميد كلية اهلية


وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي بإعفاء عميد إحدى الكليات الأهلية بعد ثبوت ارتكابه مخالفة تتعلق بجباية مبالغ مالية من الطلبة خارج نطاق التعليمات الوزارية النافذة.

وفي هذا السياق تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصها على حماية حقوق الطلبة وصون بيئة التعليم الجامعي من أية تجاوزات وتدعو أبناءها إلى الإبلاغ عن مثل هذه الحالات عبر الاستعلامات الإلكترونية (https://cis.mohesr.gov.iq/landing) في منصة التعليم العالي (HEPIQ) وعدم الاستجابة لأي طلبات تستوفي مبالغ إضافية خارج إطار الأجور الدراسية الرسمية

وتؤكد الوزارة مضيها بتطبيق القوانين النافذة ومعالجة المخالفات على وفق الصلاحيات المخولة وذلك من خلال?:

▪ منع الجامعات والكليات كافة من استحصال أية مبالغ إضافية على الأجور الدراسية باستثناء الرسوم التي تصدر بها توجيهات رسمية من الوزارة وتُعد جزءًا من منظومة الخدمات ومتطلبات التحول الرقمي والأتمتة.

▪ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 بما في ذلك إعفاء رئيس الجامعة أو عميد الكلية المخالف أو حجب بوابة القبول المركزي للعام الدراسي الحالي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المرور تتخذ إجراءات قانونية بحق ضابط تجاوز على مواطن
وزير التعليم يوجه بإعفاء عميد كلية اهلية
المندلاوي يقترح اصدار تشريعات مرحلية لمعالجة الانسدادات السياسية
الداخلية تتخذ اجراءات قانونية بحق صاحب مركز "كراند سمارة"
الشيخ الخزعلي يدعو اعضاء مجلس النواب حضور جلسة الغد لاقرار هذا القانون
تغيير اسم مطار السليمانية إلى مطار جلال طالباني الدولي
العراق يرفض استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار
مجلس الوزراء يوافق على منح دور ثالث للسادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي
رئيس هيئة النزاهة: التحول الرقمي يسهم في تقليص مسالك الفساد وتعظيم الإيرادات
وزارة الكهرباء: تسهيلات حكومية للمواطنين لتسديد ديون أجور الكهرباء ضمن نظام الأقساط
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك