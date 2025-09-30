وزير التعليم يوجه بإعفاء عميد كلية اهلية

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي بإعفاء عميد إحدى الكليات الأهلية بعد ثبوت ارتكابه مخالفة تتعلق بجباية مبالغ مالية من الطلبة خارج نطاق التعليمات الوزارية النافذة.

وفي هذا السياق تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصها على حماية حقوق الطلبة وصون بيئة التعليم الجامعي من أية تجاوزات وتدعو أبناءها إلى الإبلاغ عن مثل هذه الحالات عبر الاستعلامات الإلكترونية (https://cis.mohesr.gov.iq/landing) في منصة التعليم العالي (HEPIQ) وعدم الاستجابة لأي طلبات تستوفي مبالغ إضافية خارج إطار الأجور الدراسية الرسمية

وتؤكد الوزارة مضيها بتطبيق القوانين النافذة ومعالجة المخالفات على وفق الصلاحيات المخولة وذلك من خلال?:

▪ منع الجامعات والكليات كافة من استحصال أية مبالغ إضافية على الأجور الدراسية باستثناء الرسوم التي تصدر بها توجيهات رسمية من الوزارة وتُعد جزءًا من منظومة الخدمات ومتطلبات التحول الرقمي والأتمتة.

▪ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 بما في ذلك إعفاء رئيس الجامعة أو عميد الكلية المخالف أو حجب بوابة القبول المركزي للعام الدراسي الحالي.