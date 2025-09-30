الشيخ الخزعلي يدعو اعضاء مجلس النواب حضور جلسة الغد لاقرار هذا القانون

دعا امين عام عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي اعضاء مجلس النواب لحضور جلسة غد الاربعاء.

وقال الشيخ الخزعلي في بيان : ندعو أعضاءَ البرلمانِ العراقيِّ في دورته الحالية إلى إكمال واجبِهم الوطنيِّ خلالَ الفترةِ المتبقّيةِ التي تَسبقُ الانتخاباتِ النيابية، ونؤكّدُ على ضرورةِ حضورِهم جلسات المجلس، وخصوصاً جلسةَ يومِ غدٍ الأربعاء، والتي تتضمّنُ إقرارَ قانون شريحة ذوي البطاقات الحمراء الذين فقدوا اجزاءً من أجسامِهم بسببِ الأحكامِ اللا انسانيّةِ الجائرة للنظام الصدّاميِّ السابق".