تغيير اسم مطار السليمانية إلى مطار جلال طالباني الدولي

أعلن المتحدث باسم وزارة النقل ميثم الصافي ، اليوم الثلاثاء (30 أيلول 2025)، موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النقل رزاق المحيبس على طلب تغيير اسم مطار السليمانية الدولي إلى مطار "جلال الطالباني الدولي".

وبحسب وسائل إعلام كردية قال الصافي ، إن "الطلب قُدم من قبل مؤسسة الرئيس جلال طالباني، وقد تمت الموافقة عليه، وسيدخل القرار حيز التنفيذ قريباً".

وأضاف، أن "المدير العام لإدارة المطارات العراقية، حسين علي حسين جابر، وجّه كتاباً في السابع من أيلول الجاري إلى سلطة الطيران المدني، يقضي بتغيير الاسم من مطار السليمانية الدولي إلى مطار جلال الطالباني الدولي".

ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب تقدمت بها مؤسسة الرئيس الراحل جلال طالباني لتخليد إرثه السياسي والوطني.

ويذكر أن مطار السليمانية الدولي افتُتح في منتصف عام 2005، ويقع شمال شرق مدينة السليمانية، على بُعد نحو 15 كيلومتراً من مركز المدينة.