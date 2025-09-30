العراق يرفض استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار

اكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الثلاثاء، رفض استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار، وفيما أشار الى ان العراق قدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد الكيان الصهيوني لاستخدام أجوائه، أشار الى ان الحكومة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هذا الاعتداء.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ، استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، رئيس استخبارات القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مجيد مير أحمدي والوفد المرافق له"، مبينا ان "اللقاء تناول استعراض التحديات والتهديدات الأمنية في المنطقة بشكل عام والملفات ذات الاهتمام المشترك، وإجراءات البلدين لحفظ الأمن والاستقرار بين الدولتين من منطلق حسن الجوار التي يندرج جزء منها ضمن الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين ، فضلا عن مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لحفظ أمن واستقرار المنطقة".

وأكد الأعرجي، أن "موقف جمهورية العراق واضح وثابت من خلال رفض استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار، ومن ضمنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشيرا إلى أن "العراق قدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد الكيان الصهيوني لاستخدام أجوائه في الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وجدد الاعرجي التأكيد "على أن الحكومة العراقية ممثلة برئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هذا الاعتداء".