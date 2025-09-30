رئيس هيئة النزاهة: التحول الرقمي يسهم في تقليص مسالك الفساد وتعظيم الإيرادات

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء، أن التحول الرقمي يسهم في تقليص مسالك الفساد وتعظيم إيرادات الدولة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي استقبل المدير العام للهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود وأكد أهمية انتقال مُؤسسات الدولة لأتمتة إجراءاتها والتحوُّل نحو الحوكمة والرقمنة، لا سيما في القطاعات ذات الصلة بتعزيز وتعظيم إيرادات الدولة".

وشدد اللامي، بحسب البيان، على أهميَّة تضافر جهود مُؤسسات الدولة للحفاظ على الأموال العامَّة والحرص على عدم هدرها، وصرفها في الموارد المُخصَّصة لها، مُشيداً بجهود حماية الاقتصاد الوطنيّ ومنع تهريب البضائع المُخالفة والتهرب الضريبيّ، وعدم السماح بالإضرار في المنتج الوطني.

كذلك أكد على، "ضرورة التركيز على الجوانب الوقائيَّة الاستباقيَّة في مُواجهة الفساد"، لافتاً إلى، أن "من أهم آليات حماية المال العام والحفاظ على شفافية إجراءات العمل، لدرء مخاطر الفساد قبل حدوثها، مشيداً بسعي مُؤسَّسات الدولة لأتمتة جميع إجراءاتها والانتقال من العمل اليدويّ الورقيّ إلى رقمنة تلك الإجراءات، مشيراً إلى أنَّ ذلك يسهم بشكلٍ كبير في الحد من الفساد وتقليص مسالكه".

بالمقابل، أشاد المُدير العامّ للهيئة العامَّة للجمارك بالتعاون والتنسيق بين الجهات الرقابيَّة والجهات العاملة في المنافذ في مُراقبة خروج البضائع والسلع عبر المنافذ الحدوديَّة، والعمل على استيفاء الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، ومنع التهريب، وحماية المنتج الوطني"، مُؤكداً، "الحرص على منع الفساد في هذا القطاع المُهم، وعدم تقديم إعفاءات أو تسهيلاتٍ جمركية على خلاف القوانين والتعليمات".