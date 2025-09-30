الأخبار

رئيس هيئة النزاهة: التحول الرقمي يسهم في تقليص مسالك الفساد وتعظيم الإيرادات


أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء، أن التحول الرقمي يسهم في تقليص مسالك الفساد وتعظيم إيرادات الدولة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي استقبل المدير العام للهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود وأكد أهمية انتقال مُؤسسات الدولة لأتمتة إجراءاتها والتحوُّل نحو الحوكمة والرقمنة، لا سيما في القطاعات ذات الصلة بتعزيز وتعظيم إيرادات الدولة".

وشدد اللامي، بحسب البيان، على أهميَّة تضافر جهود مُؤسسات الدولة للحفاظ على الأموال العامَّة والحرص على عدم هدرها، وصرفها في الموارد المُخصَّصة لها، مُشيداً بجهود حماية الاقتصاد الوطنيّ ومنع تهريب البضائع المُخالفة والتهرب الضريبيّ، وعدم السماح بالإضرار في المنتج الوطني.

كذلك أكد على، "ضرورة التركيز على الجوانب الوقائيَّة الاستباقيَّة في مُواجهة الفساد"، لافتاً إلى، أن "من أهم آليات حماية المال العام والحفاظ على شفافية إجراءات العمل، لدرء مخاطر الفساد قبل حدوثها، مشيداً بسعي مُؤسَّسات الدولة لأتمتة جميع إجراءاتها والانتقال من العمل اليدويّ الورقيّ إلى رقمنة تلك الإجراءات، مشيراً إلى أنَّ ذلك يسهم بشكلٍ كبير في الحد من الفساد وتقليص مسالكه".

بالمقابل، أشاد المُدير العامّ للهيئة العامَّة للجمارك بالتعاون والتنسيق بين الجهات الرقابيَّة والجهات العاملة في المنافذ في مُراقبة خروج البضائع والسلع عبر المنافذ الحدوديَّة، والعمل على استيفاء الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، ومنع التهريب، وحماية المنتج الوطني"، مُؤكداً، "الحرص على منع الفساد في هذا القطاع المُهم، وعدم تقديم إعفاءات أو تسهيلاتٍ جمركية على خلاف القوانين والتعليمات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس الوزراء يوافق على منح دور ثالث للسادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي
رئيس هيئة النزاهة: التحول الرقمي يسهم في تقليص مسالك الفساد وتعظيم الإيرادات
وزارة الكهرباء: تسهيلات حكومية للمواطنين لتسديد ديون أجور الكهرباء ضمن نظام الأقساط
مالية كردستان: استعدادات لاطلاق رواتب الموظفين
وزارة التعليم العالي توافق على إطلاق التقديم للدراسة المسائية في الجامعات غدا الأربعاء
المحكمة الاتحادية ترد دعوى عدم دستورية التصويت على قائمة السفراء
وزارة الزراعة: أكثر من 8 ملايين شجرة ضمن المبادرة الوطنية للتشجير
وزارة العمل: اكثر من 127 ألف طفل مشمولون براتب المعين المتفرغ
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
ظهروا بمقطع فيديو اثاروا ذعر المواطنين.. القبض على مطلقي النار في الناصرية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك