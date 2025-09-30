وزارة التعليم العالي توافق على إطلاق التقديم للدراسة المسائية في الجامعات غدا الأربعاء

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، على إطلاق التقديم إلى الدراسة المسائية اعتبارا من يوم غد الأربعاء، حيث ذكرت وزارة التعليم في بيان، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي على إطلاق التقديم إلى الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2026/2025 اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق 2025/10/1".

كما وجهت الوزارة "الجامعات الحكومية المعنية باتخاذ الآتي:

أولا: اعتماد تقديم الطلبة للقبول مباشرة في الجامعات وفقا للضوابط والشروط الواردة في دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية 2026/2025.

ثانيا: مراعاة أن يكون تقديم الطلبة على وفق ما يخص نسب القبول الواردة في الدليل.

ثالثا: اعتماد جبر كسر الدرجة لنصف درجة لمصلحة الطلبة المتقدمين لغرض القبول في الدراسة المسائية.