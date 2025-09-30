الأخبار

وزارة الزراعة: أكثر من 8 ملايين شجرة ضمن المبادرة الوطنية للتشجير


 

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة الوطنية للتشجير ستشمل أكثر من 8 ملايين شجرة، وفيما أشارت الى أن المبادرة ستحقق 5 أهداف استراتيجية، أكدت على ضرورة استخدام الطرق الحديثة للري لاستدامة المبادرة، حيث ذكر وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري للوكالة الرسمية، إنه "انطلاقاً من مبادرة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التي أطلقها في مؤتمر المناخ في البصرة عام 2023، تم تكليف وزارة الزراعة بقيادة المبادرة الوطنية للتشجير باعتبارها الجهة القطاعية الرئيسة المسؤولة عن حماية الغطاء النباتي وتنميته".

وأضاف أن "المدة الماضية منذ بداية المبادرة وإلى الآن شهدت تعاوناً وتنسيقاً وثيقاً بين وزارة الزراعة وباقي الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية الأخرى، فضلاً عن الدعم والمتابعة من مكتب رئيس مجلس الوزراء، حيث بلغت الأشجار المهداة والمزروعة من قبل وزارة الزراعة والجهات الحكومية الأخرى بحدود 8 ملايين و700 ألف شجرة"، مشيراً الى أن "هذه المبادرة للتشجير تنعكس إيجاباً على بيئة العراق والمواطنين من خلال توفير بيئة أفضل والحد من التلوث وإضفاء جمالية على المدن، فضلاً عن الحفاظ على التوازن البيئي بين المواطنين والملوثات الناجمة عن المعامل والمصانع، بالإضافة إلى عدد الأشجار الذي يحقق هذا التوازن البيئي".

كما لفت إلى أن "المبادرة لها بعد استراتيجي يتمثل في الحد من التغيرات المناخية ودعم التزامات العراق الدولية في مجال البيئة والمناخ"، داعياً جميع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والدوائر الحكومية وخاصة وزارة البلديات والبلديات الموجودة في عموم محافظات العراق وأمانة بغداد، "لاستدامة هذه الأشجار من خلال توفير مياه ري مستمرة لها بأحدث طرق الري والحفاظ عليها من أي تجاوزات من أجل عراق أجمل".

وزارة الزراعة: أكثر من 8 ملايين شجرة ضمن المبادرة الوطنية للتشجير
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
