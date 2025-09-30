وزارة الزراعة: أكثر من 8 ملايين شجرة ضمن المبادرة الوطنية للتشجير

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة الوطنية للتشجير ستشمل أكثر من 8 ملايين شجرة، وفيما أشارت الى أن المبادرة ستحقق 5 أهداف استراتيجية، أكدت على ضرورة استخدام الطرق الحديثة للري لاستدامة المبادرة، حيث ذكر وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري للوكالة الرسمية، إنه "انطلاقاً من مبادرة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التي أطلقها في مؤتمر المناخ في البصرة عام 2023، تم تكليف وزارة الزراعة بقيادة المبادرة الوطنية للتشجير باعتبارها الجهة القطاعية الرئيسة المسؤولة عن حماية الغطاء النباتي وتنميته".

وأضاف أن "المدة الماضية منذ بداية المبادرة وإلى الآن شهدت تعاوناً وتنسيقاً وثيقاً بين وزارة الزراعة وباقي الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية الأخرى، فضلاً عن الدعم والمتابعة من مكتب رئيس مجلس الوزراء، حيث بلغت الأشجار المهداة والمزروعة من قبل وزارة الزراعة والجهات الحكومية الأخرى بحدود 8 ملايين و700 ألف شجرة"، مشيراً الى أن "هذه المبادرة للتشجير تنعكس إيجاباً على بيئة العراق والمواطنين من خلال توفير بيئة أفضل والحد من التلوث وإضفاء جمالية على المدن، فضلاً عن الحفاظ على التوازن البيئي بين المواطنين والملوثات الناجمة عن المعامل والمصانع، بالإضافة إلى عدد الأشجار الذي يحقق هذا التوازن البيئي".

كما لفت إلى أن "المبادرة لها بعد استراتيجي يتمثل في الحد من التغيرات المناخية ودعم التزامات العراق الدولية في مجال البيئة والمناخ"، داعياً جميع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والدوائر الحكومية وخاصة وزارة البلديات والبلديات الموجودة في عموم محافظات العراق وأمانة بغداد، "لاستدامة هذه الأشجار من خلال توفير مياه ري مستمرة لها بأحدث طرق الري والحفاظ عليها من أي تجاوزات من أجل عراق أجمل".