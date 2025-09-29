عاجل : وفاة عقيلة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله الشريف).
الأخبار

مسلح يفتح النار على دورية للشرطة وسط شارع النيل في الناصرية


أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع حادث إطلاق نار استهدف دورية تابعة للشرطة في شارع النيل بمدينة الناصرية.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن مسلحاً كان يحمل سلاحاً نوع كلاشنكوف أطلق النار باتجاه عناصر الدورية أثناء مرورها في الشارع، ما أسفر عن حالة من الذعر بين المارة.

فرق الشرطة وأجهزة الأمن هرعت إلى مكان الحادث، وأغلقت المنطقة مؤقتاً للسيطرة على الوضع والبحث عن الجاني. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات بين عناصر الدورية أو المدنيين، فيما باشرت السلطات التحقيق لمعرفة دوافع الهجوم وتحديد هوية المسلح والقبض عليه.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسلح يفتح النار على دورية للشرطة وسط شارع النيل في الناصرية
جدول أعمال البرلمان لجلسة الأربعاء المقبل
السجن 6 سنوات بحق مدان انتحل صفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب
الدفاع تؤكد أن نادي الضباط الترفيهي في زيونة ليس من ممتلكاتها
المفوضية تفرض غرامات مالية على مرشحين لمخالفتهم الحملات الانتخابية
القائد العام يصدر توجيهات من وادي حوران وصحراء الأنبار
فرق الدفاع المدني تحكم سيطرتها على حريق داخل مبنى تجاري في شارع الربيعي
اية الله العظمى السيد علي الخامنائي يعزي المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بوفاة عقيلته
السوداني يجري زيارة ميدانية لوادي حوران وصحراء الأنبار
النزاهـة تضـبط مهنـدساً متلبـساً بالرشـوة والابتــزاز بمديرية طرق وجسور كربلاء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك