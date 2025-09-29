مسلح يفتح النار على دورية للشرطة وسط شارع النيل في الناصرية

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع حادث إطلاق نار استهدف دورية تابعة للشرطة في شارع النيل بمدينة الناصرية.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن مسلحاً كان يحمل سلاحاً نوع كلاشنكوف أطلق النار باتجاه عناصر الدورية أثناء مرورها في الشارع، ما أسفر عن حالة من الذعر بين المارة.

فرق الشرطة وأجهزة الأمن هرعت إلى مكان الحادث، وأغلقت المنطقة مؤقتاً للسيطرة على الوضع والبحث عن الجاني. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات بين عناصر الدورية أو المدنيين، فيما باشرت السلطات التحقيق لمعرفة دوافع الهجوم وتحديد هوية المسلح والقبض عليه.