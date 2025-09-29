السجن 6 سنوات بحق مدان انتحل صفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الإثنين (29 أيلول 2025)، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفة رائد في جهاز مكافحة الإرهاب.

وذكر مجلس القضاء في بيان أن "المدان أقدم على انتحال هذه الصفة للحصول على منفعة مادية من قبل أحد المشتكيات وذلك للتدخل بإطلاق سراح والدها الموقوف".

وأضاف أنه "صدر الحكم بحق المدان استنادا لأحكام المادة أولا / 1 و2 من القرار 160 لسنة 1983 المعدل".