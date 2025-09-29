القائد العام يصدر توجيهات من وادي حوران وصحراء الأنبار

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الإثنين (29 أيلول 2025)، زيارة ميدانية إلى وادي حوران وصحراء الأنبار ضمن قيادتي عمليات الأنبار والجزيرة، رافقه فيها وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، وقائد القوات البرية، وقائد عمليات الأنبار، ومدير الاستخبارات العسكرية، والمستشار العسكري لرئيس الوزراء".

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن "الأخير تفقد القطعات الماسكة، ميدانياً وجوياً في مناطق وادي حوران والصكار والحسينيات والحزيمي والكعرة وعكاز، واستمع إلى شرح مفصل من القادة عن العمل المستمر في بناء خط الصد في وادي حوران والقواعد العسكرية خلال زمن الحكومة الحالية".

وأضاف البيان أن" الزيارة اشتملت على تفقد بعض الربايا والنقاط الحصينة في قواطع الفرقتين الخامسة والسابعة للجيش، بضمنها مقارّ اللواء 20 الفرقة الخامسة في قيادة عمليات الأنبار بمنطقتي الصكار وحزيمي، ونقطة الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات الأنبار والجزيرة في مدخل وادي حوران التي تقع ضمن مسؤولية الفوج الثاني لواء 78 الفرقة السابعة".

وتابع أن "القائد العام للقوات المسلحة التقى الجنود في مناطق خط الصد واطلع على أوضاعهم، وشدد على ضرورة توفير جميع متطلباتهم التي تجعلهم قادرين على تأدية مهامهم على أكمل وجه"، مؤكداً أهمية "هذه المنطقة الستراتيجية لأمن البلد واستقراره، فضلاً عن أهميتها الاقتصادية الكبيرة".

فيما وشملت جولة "رئيس مجلس الوزراء تفقداً جوياً لعمل الشركات النفطية المكلفة بإنتاج النفط والغاز في حقل عكاز، الذي يمثل أحد أهم الحقول الواعدة بالغاز الطبيعي".