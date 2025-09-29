النزاهـة تضـبط مهنـدساً متلبـساً بالرشـوة والابتــزاز بمديرية طرق وجسور كربلاء

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، ضبط أحد المهندسين الذي يعمل في مُديريَّة الطرق والجسور بمحافظة كربلاء، وذلك لقيامه بمساومة وابتزاز أحد المقاولين وطلب مبلغ رشوة؛ لقاء تسهيل الإجراءات له.

الهيئة أفادت في بيان لها بأنَّ "مكتب تحقيق كربلاء بادر إلى تأليف فريقٍ للتحرّي والتقصّي، فور ورود معلوماتٍ تفيد بقيام المُتَّهم الذي يعمل مهندساً في مُديريَّة الطرق والجسور في المُحافظة، المُشرف على مشروع إنشاء طرقٍ في عددٍ من مناطق المُحافظة، بمساومة وابتزاز مقاولٍ يقوم بتنفيذ جزءٍ من المشروع، وطلب مبلغ رشوةٍ؛ لقاء تسهيل إجراءات الإشراف والاستلام وصرف السلف".

وتابعت أنَّ "الفريق، بعد إكمال إجراءات التحرّي والتقصّي، انتقل إلى المكان المُتَّفق عليه لتسليم الرشوة، من أجل نصب كمينٍ مُحكمٍ للمُتَّهم، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود، وضُبِطَ بحوزته مبلغ الرشوة البالغ (١٢,٥٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليوناً ونصف مليون دينار".

وأشارت الهيئة الى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرض المُتَّهم بصحبة المضبوطات على قاضي التحقيق المُختصّ بقضايا النزاهة في كربلاء؛ الذي قرَّر بدوره توقيفه وفقاً لأحكام المادة (ثانياً/ ١) من القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣ )".