الجهد الخدمي: خطة خدمية متكاملة لرفع مستوى الخدمات بمناطق في الديوانية

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي المركزي، اليوم الاثنين، عن وضع خطة خدمية متكاملة لرفع مستوى الخدمات في عدة مناطق بالديوانية، فيما أشارت إلى وضع الحجر الأساس لمشاريع خدمية، حيث ذكر رئيس الفريق، عبد الرزاق المالكي للوكالة الرسمية، إن "فريق الجهد الخدمي والهندسي المركزي، وضع الحجر الأساس لعدة مشاريع خدمية في مناطق آل لعيبي والكربلائي وآل عبود ضمن قضاء عفك ، إضافة إلى مشروعين خدميين في قضاء غماس بمحافظة الديوانية".

كما أوضح المالكي أن "المشروعين في غماس يشملان مد شبكتي الصرف الصحي والمياه الصافية في منطقة حسن خزن، ومد شبكة صرف صحي رئيسة في منطقة العلاوي"، مؤكداً أن "الهدف منها هو تحسين الواقع الصحي والخدمي ورفع مستوى الحرمان عن المحافظة".

وتابع أن "هذه المشاريع تأتي ضمن سلسلة من الجهود التي ينفذها الجهد الخدمي والهندسي المركزي لتطوير البنى التحتية والتخفيف عن معاناة المواطنين"، مشيراً إلى "وجود خطة طموحة ومتكاملة لتقديم المزيد من الخدمات خلال الفترة المقبلة".