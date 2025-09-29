الموارد المائية تنفذ حملة لتنظيف نهر الفرات من نبات زهرة النيل في ذي قار

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ حملة لتنظيف نهر الفرات من نبات زهرة النيل في ذي قا، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إن "دائرتي صيانة مشاريع ري وبزل ذي قار والموارد المائية باشرت حملة موسعة لتنظيف نهر الفرات من نبات زهرة النيل في مدينة الناصرية قرب جسر الزيتون والجسر السريع، بهدف الحد من انتشار هذا النبات الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه ويعيق جريان المياه".

كما أوضح البيان ان "الأعمال التي تستمر حتى الصباح الباكر نفذت بالتعاون والتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة ذي قار"، مشيرا الى ان "دائرة صيانة مشاريع الري والبزل قامت بمعالجات سريعة لمنع انتشار النبات من خلال نصب مصدات قرب جسر فهد في قضاء البطحاء وقرب الجسر السريع في مدينة الناصرية".