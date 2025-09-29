الاستخبارات العسكرية: القبض على عدد من المطلوبين في ثلاث محافظات

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الإثنين، القبض على عدد من المطلوبين بقضايا قانونية مختلفة في بغداد والأنبار وميسان، حيث ذكر بيان للمديرية، أنه "ضمن منهاجها الاستخباري ومتابعتها المستمرة لجميع المطلوبين قضائياً ووفقاً لمعلومات دقيقة لأقسام استخبارات الفرق ( 7 و 17 و 22 ) وبمشاركة وتنسيق مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات ومن خلال نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظة بغداد والأنبار وميسان أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بمواد قانونية مختلفة".

كما أضاف البيان، أنه "جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".