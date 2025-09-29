رئيس البرلمان الإيراني يعزّي المرجع الديني السيد السيستاني بوفاة عقيلته

قدّم رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، اليوم الإثنين (29 أيلول 2025)، خالص تعازيه إلى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بوفاة عقيلته.

وقال قاليباف في بيان التعزية ، إن "رحيل السيدة الفاضلة، حفيدة المرجع الراحل السيد المجدد الشيرازي وزوجة المرجع السيستاني، مثّل خسارة كبيرة"، مؤكداً أنها "أمضت حياتها المباركة في الطهر والعفة وخدمة بيت العلم".

وأشار رئيس البرلمان إلى أن "الراحلة كان لها دور بارز في تربية أبنائها على الإيمان والتقوى ونشر القيم الدينية"، داعياً الله أن "يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يمنّ بالصبر والسلوان على المرجع السيستاني وأبنائه وذويها".