فريق التواصل الحكومي: نصب منظومات شمسية في 307 مدارس و25 مستوصفاً حتى الآن

صرّح فريق التواصل الحكومي، اليوم الاثنين، عن نصب منظومات طاقة شمسية في 307 مدارس و25 مستوصفاً حتى الآن، مؤكداً قرب افتتاح أول مشروع لإنتاج منظومات الطاقة الشمسية في محافظة كربلاء المقدسة، فيما أشار إلى توزيع 2500 منظومة طاقة شمسية بين العوائل المتعففة، حيث ذكر نائب رئيس الفريق، عدنان العربي للوكالة الرسمية، إن "الحكومة شرعت برئاسة رئيس الفريق الوطني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، نصير كريم، بتنفيذ مشاريع نصب منظومات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، مع شمول المدارس والمستوصفات".

كذلك لفت إلى، أنه "تم نصب منظومات شمسية لـ307 مدارس، بالإضافة إلى 25 مستوصفاً حتى الآن"، مبينا أن "الشركات بدأت نصب منظومات طاقة شمسية بسعات عالية".

وأضاف: ان "مشروعاً لإنتاج منظومات الطاقة الشمسية في محافظة كربلاء المقدسة، سيغذي الشبكة الوطنية في المحافظة، وجزءاً من بابل"، لافتا إلى أن "هناك قرابة 60 شركة عراقية مسجلة في وزارة الكهرباء، كما تقدمت أعداد مماثلة للتسجيل والمنافسة على مشاريع نصب المنظومات الشمسية".

كما أوضح، أن "الحكومة قدمت تسهيلات للمواطنين لنصب منظومات الطاقة الشمسية من خلال مبادرة البنك المركزي والبيع بالتقسيط، بالإضافة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لفريق التواصل الحكومي بتوزيع قرابة 2500 منظومة طاقة شمسية بين العوائل المتعففة"، مؤكداً "أهمية انتشار استخدام الطاقة الشمسية في العراق، لما له من أثر في تقليل الأحمال على شبكة الكهرباء الوطنية".