حالة الطقس: انخفاض محسوس بدرجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة


أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة في عموم البلاد، فيما توقعت انخفاضاً محسوساً بدرجات الحرارة، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً بعموم مناطق البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية الى (40)كم/س يصاحبها تصاعد للغبار ابتداء من الأقسام الشمالية الغربية من المنطقة الوسطى لتمتد الى الأجزاء الشرقية من المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة بعموم أقسام البلاد"، مبينا ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ في بغداد وديالى وبابل 39 ،دهوك وأربيل 34 ،السليمانية 32 ،كركوك ونينوى 37 ،صلاح الدين والأنبار 38 ،كربلاء المقدسة وواسط والنجف الأشرف والديوانية 40 ،ذي قار والمثنى والبصرة 41 ،وميسان 42".

كما أضاف البيان أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في عموم مناطق البلاد، أما الرياح فتكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية الى (40) كم/س يصاحبها تصاعد للغبار ابتداء من الأقسام الشمالية الغربية من المنطقة الوسطى لتمتد الى الأجزاء الشرقية من المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وقليلاً في المنطقة الشمالية".

فيما بيّن أن "طقس يومي الخميس والجمعة، سيكون صحواً في عموم مناطق البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة في عموم أقسام البلاد".

فيسبوك