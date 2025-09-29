مراسم تشييع عقيلة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) في كربلاء المقدسة

صوراً لمراسم تشييع عقيلة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني في كربلاء المقدسة، حيث نعى مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) يوم امس، عقيلة المرجع في بيان، أنه"انتقلت الى جوار ربها الكريم العلوية الجليلة كريمة آية الله السيد ميرزا حسن حفيد السيد المجدد الشيرازي قدس سرهما، عقيلة سماحة المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني".

كما أوضح البيان، "سيشيع الجثمان الطاهر الى مثواها الاخير في الساعة التاسعة من صباح يوم غد الاثنين من جامع الشيخ الطوسي ويقام مجلس الفاتحة على روحها الطاهرة في جامع الخضراء يومي الاثنين والثلاثاء بعد صلاة المغرب والعشاء".