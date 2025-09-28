المندلاوي يعزي المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بوفاة عقيلته

عزى النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بوفاة عقيلته.

وقال في بيان التعزية : بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى مقام المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني وأبنائه الكرام، وإلى أسرة آل السيستاني العريقة، وإلى عموم الشعب العراقي الكريم، والأمة الإسلامية جمعاء، برحيل عقيلة سماحته الجليلة.

واضاف إن هذا المصاب الجلل لا يمس بيت المرجعية وحده، بل يرتبط في وجدان كل العراقيين وعموم شيعة العالم، لما تمثله المرجعية الرشيدة من قيمة روحية ووطنية وركيزة ضمير للأمة.

وختم المندلاوي نسأل العلي القدير جل شأنه أن يتغمد الفقيدة السعيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويُلهم سماحة السيد السيستاني والعائلة الكريمة جميل الصبر والسلوان