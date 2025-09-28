السوداني يعزي المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بوفاة عقيلته

بيان تعزية

•••••

بسم الله الرحمن الرحيم

((وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ))

صدق الله العلي العظيم

ببالغ الحزن والأسى والإيمان بقضاء الله سبحانه، ننعى إلى أبناء شعبنا والعالم الإسلامي رحيل السيدة العلوية عقيلة المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني، دام ظله.

وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدّم إلى مقام سماحة المرجع الأعلى ونجليه، سماحة السيد محمد رضا، وسماحة السيد محمد باقر، وعائلتهما الكريمة، وإلى عائلة آية الله العظمى المجدد الشيرازي (قدس سره)، بعميق التعزية والمواساة، سائلين المولى أن يثيب الراحلة عن خير عملها، ويدخلها في رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويها وأهلها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

•••••

محمد شياع السوداني

رئيس مجلس الوزراء

28-أيلول-2025