العامري والبدران يبحثان دعم البصرة وتعزيز الخطاب المعتدل

التقى الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، وبحث معه مجمل الأوضاع السياسية والخدمية في البلاد، مع التركيز على واقع محافظة البصرة.

وأكد الجانبان أن تحقيق التوازن السياسي في البلاد وتبني خطاب وطني معتدل هو الأساس المتين الذي يمكّن الحكومات المحلية من أداء مهامها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد الطرفان على أن الاستقرار السياسي ينعكس بشكل مباشر على بيئة العمل في المحافظات ويتيح للمؤسسات الحكومية تنفيذ خططها الخدمية والتنموية بفاعلية.

من جانبه، استعرض خلف البدران واقع محافظة البصرة، مؤكداً "الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها، وضرورة إيلائها اهتماماً استثنائياً ودعماً مباشراً من قبل الحكومة المركزية والقوى السياسية لمعالجة ملف الخدمات وتحسين البنية التحتية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان ، أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك لمتابعة التطورات بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تلبية طموحات أهالي البصرة .