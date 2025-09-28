البصريون يستذكرون الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد سيد المقاومة حسن نصر الله

استذكر البصريون الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد سيد المقاومة ودرة لبنان الساطعة الشهيد السعيد حسن نصر الله في العزاء المركزي الذي اقامته هيئة الحشد الشعبي في البصرة ،بحضور معاون محافظ البصرة حسن ظاهر النجار وعدد من المسؤولين الحكوميين وشخصيات ورجال دين وجمع غفير .

واكد النجار في كلمة له :" ان استشهاد السيد نصر الله هو حياة اخرى لمحور المقاومة فنحن نحيى بشهدائنا وهم احياء بيننا بفكرهم الثوري المقاوم . مشيرا الى ان الصهاينة الذين ارتكبوا جريمتهم النكراء باغتيال سيد المقاومة ضنا منهم اسكات صوت الحق .

وأشار إلى ان النصر يتحقق بانتصار الدم على السيف وان نصر الله قريب.

وشهدت الذكرى السنوية كلمات وقصائد جسدت مواقف نصرالله في مقارعة الصهاينة الذي كان شوكة بعيونهم