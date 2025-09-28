أربيل وبغداد توحدان موعد الرواتب وتفتحان صفحة استقرار جديدة

أعلن ممثل حكومة إقليم كردستان في بغداد، فارس عيسى اليوم الأحد (28 أيلول 2025)، أن موظفي الإقليم سيحصلون من الآن فصاعدا على رواتبهم بالتزامن مع موظفي الحكومة الاتحادية في الوقت المحدد كل شهر، وذلك بعد خطوات إيجابية على صعيد الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل.

وقال عيسى للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني"، إنه “بعد الاتفاق النفطي، نحن على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن قضية الإيرادات غير النفطية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه هذا الأسبوع، وبعدها لن تكون هناك أي مشاكل”.

وأضاف: “إذا لم تسيس القضايا، سيحصل موظفو الإقليم على رواتبهم مع موظفي الحكومة الاتحادية في الوقت المحدد، الأمر الذي سيعزز الاستقرار المالي”.

وأوضح أنه “حتى يتم اعتماد قانون النفط والغاز من قبل البرلمان، ستظل بعض القضايا قائمة، لكن الاتفاق الذي تم تنفيذه سيخلق استقرارا في العراق، وإذا ظهرت أي مشكلة، فإن الاستقرار السياسي سيكون في خطر، لذلك لدينا الإرادة، ورئيس الوزراء مصمم على التوصل إلى اتفاق وحل الخلافات وفقا للدستور”.