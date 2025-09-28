المندلاوي : اختيار الشخصيات الوطنية الكفوءة والنزيهة في الانتخابات المقبلة خطوة اولى لبناء عراق قوي

أجرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأحد، جولة ميدانية إلى محافظة صلاح الدين، استهلها بزيارة موقع مجزرة سبايكر المروعة، حيث وقف عند النصب التذكاري للشهداء لقراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الزكية.

واكد المندلاوي أن هذه الفاجعة ستبقى جرحاً غائراً في الذاكرة الوطنية، ووصمة عار في تاريخ الإرهاب، فيما شدد على أن دماء الشهداء ستبقى أمانة في أعناق العراقيين وحافزاً لمواصلة العمل من أجل وطن آمن وموحد.

وشارك خلال زيارته التي رافقه فيها النائب محمد نوري، في تجمع عشائري موسع أقيم في المحافظة ، وجمع غفير من شيوخ ووجهاء العشائر والمواطنين، حيث اكد على أهمية الدور الوطني للعشائر في ترسيخ السلم الأهلي وتثبيت الامن والاستقرار، معتبرًا ان اختيار الشخصيات الوطنية الكفوءة والنزيهة والقادرة على تحمل المسؤولية وقيادة مشروع الاصلاح في الانتخابات النيابية المقبلة، هو الخطوة الاولى نحو بناء مؤسسات دولة قوية تستطيع تلبية تطلعات شعبها.