الداخلية تعلن توجيه ضربة قاصمة "لعصابات الموت"

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن توجيه ضربة قاصمة "لعصابات الموت"، فيما اشارت الى القبض عن 59 متاجرا دوليا بالمخدرات وضبط 250 كغم من السموم المخدرة.

وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة للوزارة في بيان انه "في إطار الحرب الشاملة ضد آفة المخدرات، وجهت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية خلال شهر أيلول من العام الحالي ضربة قاصمة لعصابات الموت، تمثلت بضبط 250 كيلوغرامًا من السموم المخدرة وإلقاء القبض على 59 متاجرًا دوليًا كانوا يشكلون أخطر حلقات التهريب والترويج والتجارة".

وأضاف ان "سلسلة العمليات الاستخبارية لم تقتصر على المصادرة والاعتقال فحسب، بل كبدت الشبكات خسائر فادحة وشلت أوكارهم، لتكون رسالة واضحة بأن الأرض العراقية لن تكون ساحة لعب لتجار السموم، وأن يد العدالة ستطاردهم حيثما اختبأوا حتى سقوطهم الأخير".

وشددت على "أن من يتورط في هذه التجارة السوداء إنما يختار طريق النهاية الحتمية السجن المؤبد أو حبل المشنقة ولن تنفعهم حماية ولا تحالفات"، مؤكدة ان "كل تاجر مخدرات سيتحول إلى هدف مشروع لابطال المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، حتى يزول هذا الخطر من جذوره عن بلدنا العراق".