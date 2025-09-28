السوداني يوجه بتسريع إجراءات إطلاق البدل النقدي للوحدات السكنية

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، بتسريع إجراءات إطلاق البدل النقدي للوحدات السكنية والمنحة العقارية لجميع الفئات المشمولة بقانون مؤسسة الشهداء.

وذكر بيان لمكتب السوداني، ان الأخير "وجّه وزارة المالية، ومؤسسة الشهداء بتسريع إجراءات إطلاق البدل النقدي للوحدات السكنية والمنحة العقارية لجميع الفئات المشمولة بقانون مؤسسة الشهداء، وفقاً لضوابط الشمول والتوزيع".

ويأتي هذا التوجيه، وفق البيان، "إنصافاً من سيادته لأسر الشهداء المضحّين، وتطبيقاً لمنهج الحكومة في الإصلاح الإداري، والقضاء على الروتين والمعرقلات التي تؤخر تقديم الخدمات والاستحقاقات للمواطنين".