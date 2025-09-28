بينهم يمارس السحر والشعوذة.. عمليات بغداد تعتقل عدد من المتهمين بقضايا مختلفة في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد (28 أيلول 2025)، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تمكنت مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمون بقضايا (السحر والشعوذة والتزوير)، كما ضُبط بحوزة اثنين آخرين (14 باج وجوازات سفر) بدون تخويل".

وأضافت أنه "تم الاستيلاء على أسلحة وأعتدة غير مرخصة، بالإضافة إلى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية".

وتابعت، أن "هذه الواجبات تأتي من خلال نصب السيطرات المفاجئة (الوقتية) في جانبي الكرخ والرصافة".