الاستخبارات العسكرية تطيح بـ5 عناصر من داعش الإرهابي في نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد (28 أيلول 2025)، عن الإطاحة بـ5 عناصر من داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان أن "مفارزها في فرقة المشاة السادسة عشرة نفذت عدة عمليات نوعية وبالتنسيق مع الوكالات الأمنية في قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عن إلقاء القبض على 5 إرهابيين"، مبينة أنه "مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (4 / 1) ارهاب في محافظة نينوى".

وأضافت أن "المطلوبون كانوا ينتمون ويعملون في صفوف تنظيم داعش الإرهابي حيث جاءت هذه العمليات وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة"، مشيرة إلى أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً".