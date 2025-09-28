القضاء يسترد 3 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد (28 أيلول 2025)، عن استرداد 3 مليارات دينار في قضية احتيال مالي.

وذكر إعلام القضاء في بيان أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت اليوم، ثلاثة مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي"، مشيرا إلى أن "المبلغ تم استرداده من شركة خالفت القانون من خلال الحصول على فرق سعر صرف الدولار في عمليات تحويل الأموال خارج البلاد بطرق احتيالية".

وأضاف القضاء بحسب البيان، أن "الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون للحصول على أرباح كبيرة، مما يضر بالمال العام".