النزاهة: نعمل لضمان منافسة نزيهة قبل إجراء الانتخابات وأثناء عمليَّة التصويت

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد (28 أيلول 2025)، أنها تعمل لضمان منافسة نزيهة قبل إجراء الانتخابات وأثناء عمليَّة التصويت.

وذكرت الهيئة في بيان أنَّ "العمليَّة الانتخابيَّة ركيزة أساسيَّة في تعزيز ثقة المواطنين بالنظام الديمقراطيّ"، مبينة أنَّ "الورش تناولت محاور عدَّة، منها لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات رقم (1 لسنة 2025)، والغاية من إصدارِ اللائحة التي تهدفُ إلى تنظيم سلوك المُوظَّفين والمكلفين بخدمةٍ عامَّةٍ؛ لضمان نزاهة العمليَّة الانتخابيّة، ومنع استغلال موارد الدولة أثناء الانتخابات بما يُسهم بتعزيز ثقة المواطنين في مُؤسَّسات الدولة، وهدفها في حماية المال العام، مُشدّدةً على ضمان مُنافسةٍ نزيهةٍ قبل إجراء الانتخابات وأثناء عمليَّة التصويت".

واستعرَضت الهيئة "التعريف بقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011)، ودور الهيئة في مُكافحة الفساد، والقضايا التي يتمُّ التحقيق بها من قبل الهيئة بإشراف قاضٍ مُختصٍّ، والتي منها جريمة الكسب غير المشروع ودور الموظَّف في تقديم الإخبار عند ظهور الزيادة بالثروة"،

مشيرةً إلى "صلاحيات الهيئة في عمليَّات التحرّي والتقصّي والتدقيق وجمع الأدلة، ودور المُحقّق المُختصّ والإجراءات المُتبعة في حفظ الإخبار وتحويله لقضيَّة جزائيَّة".

وبيَّنت "دور المُوظَّف أو المُكلف بخدمة عامة في إيصال المعلومات المُتعلّقة بالفساد وهدر المال العام، وأهميَّة الإبلاغ عبر الرقم (5080) الذي خصَّصته الهيئة للإبلاغ عن خروقات العمليَّة الانتخابيَّة، وبقيَّة منافذ الهيئة للإبلاغِ عن الفساد، كما تناولت المُخالفات ذات الطابع الماليّ المُرتبطة بمزاعم شراء الأصوات أو أيَّة مُخالفاتٍ أخرى مُرتبطةٍ بالعمليَّة الانتخابيَّة نصَّت عليها لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات".