هذا ما حصل بين افراد حماية احد النواب و مهندسين متظاهرين قرب المركز الثقافي النفطي بالبصرة

أفاد مصدر أمني، بأن افراد حماية احد النواب عن محافظة البصرة أطلقوا النار على مهندسين متظاهرين قرب المركز الثقافي النفطي وسط محافظة البصرة.

وقال المصدر إن "المهندسين كانوا ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وتحسين أوضاعهم الوظيفية، حين مرت مركبات يستقلها مسلحون في المحافظة بالقرب من موقع التظاهرة"، مشيرا إلى أن افراد الحماية بادروا إلى إطلاق النار في الهواء بشكل مفاجئ لتفريق المحتجين".

فيما عبر المتظاهرون عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ"الاستخدام المفرط للقوة ضد الكفاءات الهندسية التي تطالب بحقوقها المشروعة".