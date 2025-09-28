السوداني يصدر توجيهات جديدة بشأن جباية الكهرباء

أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (28 أيلول 2025)، توجيهات جديدة بشأن جباية أجور الكهرباء.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء ان السوداني "ترأس، اجتماعاً خُصص لمتابعة تنفيذ جباية أجور الكهرباء، من القطاعات العامة والخاصة والمنزلية، وتنظيم إجراءات هذا الملف بما يضمن حقوق الدولة والمواطنين على حدّ سواء، بحضور وكيل وزارة الكهرباء، وعدد من المستشارين والمديرين العامين".

وقد وجّه السوداني وفقاً للبيان "برفع موقف شهري عن أعمال رفع التجاوزات عن الشبكة الوطنية، كما يتعين على شركات التوزيع إتمام عملها بنصب العدادات، إذ سيشكل هذا معياراً أساسياً في تقييم عمل هذه الشركات، وأداء مديريها العامين، وقد بينت البيانات الرقمية وجود ارتفاع في مستوى الجباية لشهر آب الماضي بنسبة (4.4%) عما سبق تسجيله في نفس الشهر من العام الماضي".

وأضاف البيان "كما جرى البحث في مجموعة من الإجراءات، بما فيها تكريم عدد من الفرق العاملة التي حققت إنجازات مهمة، وسير تطبيق الدفع الإلكتروني، إضافة إلى ديون شركات توزيع الكهرباء على القطاعات العامة والخاصة ومنازل المواطنين في المناطق السكنية".